Миру нужен сильный рынок "зеленых" облигаций - Урсула фон дер Ляйен

ДУБАЙ /Trend/ - Миру нужен сильный рынок "зеленых" облигаций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"На этой конференции мы сделаем решительный шаг вперед для защиты наиболее уязвимых граждан во всем мире. Они подвергаются стремительному изменению климата, они несут потери и ущерб, и мы будем стоять на их стороне. Речь идет об амбициях. Речь идет о целях и о финансах. Позвольте мне начать с амбиций. Мы должны постепенно отказаться от ископаемого топлива и сократить выбросы метана к 2025 году. Но то, к чему мы призываем в глобальном масштабе, мы также должны выполнить внутри страны, поэтому позвольте мне сообщить о том, что мы делаем в Европейском Союзе",- отметила она.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз уже достиг своего пика.

"Мы приняли закон, который резко сократит выбросы метана. Европейский Союз выступил с призывом утроить использование возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность к 2030 году. Теперь наш призыв перерос в мощное движение, к которому уже присоединились более 110 стран. Это прекрасно. Поэтому я призываю всех нас включить эти цели в окончательное решение COP, потому что это посылает сильный сигнал как инвесторам, так и потребителям. Нет сомнений в том, что будущее энергетики будет чистым", - добавила она.

Урсула фон дер Ляйен считает, что необходимо достичь цели в 100 миллиардов долларов США в этом году.

"Европа последовательно выполняла свои обязательства. В прошлом году Европейский Союз выделил около 30 миллиардов долларов на государственное финансирование борьбы с изменением климата. И, конечно же, Европейский Союз внесет свой вклад в новый фонд потерь и ущерба. На сегодняшний день Team Europe внес более 270 миллионов долларов. Мы должны запустить фонд, и мы хотим сделать это быстро. Но мы все знаем, что необходимо сделать больше. Нам нужно реформировать международную финансовую систему, нам нужен сильный рынок "зеленых" облигаций, и необходимо повышать цены на выбросы углерода", - заключила она.

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