Словакия прекратит использование угля в качестве источника электроэнергии - Зузана Чапутова

ДУБАЙ /Trend/ - Словакия прекратит использование угля в качестве источника электроэнергии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала Президент Словакии Зузана Чапутова в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

«Наши выбросы уже достигли пика. К 2030 году уровень выбросов будет на 55 процентов меньше, чем в 1990 году. В ближайшие семь лет мы будем инвестировать 5 процентов нашего ВВП из государственных источников в декарбонизацию нашей экономики и общества. В конце этого года Словакия прекратит использование угля в качестве источника электроэнергии, через три года мы начнем поэтапно отказываться от его генерации»,- сказала она.

Чапутова отметила, что к 2030 году Словакия планирует достичь 29 процентов доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии.

«Словакия поддерживает глобальные обязательства по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности. С 2015 года объем «зеленых» финансов Словакии вырос почти в пять раз», - добавила она.