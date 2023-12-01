Сербия разработает новую стратегию по борьбе с изменением климата во всем мире - Александер Вучич

ДУБАЙ /Trend/ - Сербия разработает новую стратегию, которая будет способствовать борьбе с изменением климата во всем мире.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Сербии Александер Вучич в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

«Сегодня я нахожусь здесь не только как представитель Сербии, но и как человек, который боится глобального потепления. Наша страна находится на передовой линии в контексте этой проблемы, потому что температура в Сербии уже поднялась на один градус», - сказал Вучич.

По его словам, в этом году были самые теплые июль, сентябрь и ноябрь за всю историю.

«Мы должны немедленно отреагировать на изменение климата и продолжить борьбу с ним», - сказал Вучич.

Он отметил, что нужно быстро отреагировать на эту экзистенциальную угрозу, и Сербия разработает новую стратегию, которая будет способствовать борьбе с изменением климата не только внутри страны, но и во всем мире.

Президент Сербии сказал, что необходимо задаться вопросом, как мир собирается решать эту проблему, когда геополитические вопросы остаются нерешенными.

«Как мы можем быть уверены в хороших результатах в борьбе с изменением климата, когда не можем решить проблему войн? Мы должны действовать по правилам ООН, которые были приняты с учетом позиций большинства стран-членов», - сказал Вучич.