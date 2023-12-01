Литва хочет стать климатически нейтральной к 2050 году - Гитанас Науседа

ДУБАЙ /Trend/ - Литва хочет стать климатически нейтральной к 2050 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

По его словам, главный способ вклада Литвы в смягчение последствий изменения климата – это преобразование своего энергетического сектора.

«Наш путь и то, где я вижу наши самые большие возможности, — это, конечно же, трансформация энергетического сектора. Наша энергетическая ситуация сегодня такова, что нам нужно генерировать больше, но мы должны делать это, используя возобновляемые источники энергии, и наша цель — стать к 2030 году самодостаточной страной, производящей электроэнергию главным образом за счет развития возобновляемых источников энергии», — сказал он.

Науседа сказал, что ожидает принятия на саммите обязательств.

«С 1990 года наш валовый внутренний продукт вырос на 85 процентов. Загрязнение воздуха и выбросы сократились на 58 процентов. Другими словами, на каждую единицу производимого нами ВВП мы производим значительно меньше выбросов», — добавил он.

По его словам, общая цель Литвы – добиться 70-процентного сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году и стать климатически нейтральной к 2050 году.

Президент Литвы призвал остановить экоцид и сосредоточить усилия на смягчении последствий уже предпринятых вредоносных действий.