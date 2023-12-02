Эстония планирует сократить выбросы на 80 процентов к 2035 году - Кая Каллас

ДУБАЙ /Trend/ - Эстония планирует сократить выбросы на 80 процентов уже к 2035 году.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"Нам нужна решительность, чтобы воплотить слова в дела. В Эстонии мы уже действуем, ставя климат в центр внимания. Наше послание заключается в том, что экономика должна соответствовать экологическим правилам. В Эстонии мы поддерживаем "зеленый" переход с помощью современных технологий. Мы ориентируем наше общество, экономику и образ мышления на устойчивое будущее. Необходимо сократить выбросы и одновременно стимулировать использование возобновляемых источников энергии. Мы должны развивать возобновляемые источники энергии во всем мире к 2030 году и повысить энергоэффективность, одновременно отказываясь от ископаемого топлива. Я призываю каждую страну присоединиться к этому обязательству. Нам нужны как амбициозные результаты переговоров, так и обязательства. Первые признаки обнадеживают. Мы не можем позволить себе отвлекаться на геополитические интриги тех, кто использует экоцид как инструмент ведения войны", - заявила она.

Каллас отметила, что сегодня цифровые технологии позволяют провести "зеленую" реформу.

"Как только парламент примет новый закон по производству возобновляемой электроэнергии на уровне 100 процентов к 2030 году, это позволит более чем утроить наш уровень производства возобновляемых источников энергии. Мы планируем сократить выбросы на 80 процентов уже к 2035 году по сравнению с уровнями 1990 года. Это смелая амбиция, поскольку до недавнего времени в производстве энергии преобладали ископаемые виды топлива.

Я рада объявить о взносе 1,1 миллиона евро в "Зеленый" климатический фонд, а также равные взносы в Целевой фонд ООН для дополнительных мероприятий и в новый фонд потерь и ущерба", - добавила она.

Напомним, что первого декабря в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоялась церемония открытия Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!