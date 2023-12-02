Половина выбросов CO2 приходится на последние три десятилетия - премьер-министр Хорватии

ДУБАЙ/Trend/ - Половина совокупных выбросов CO2, выброшенных за последние два столетия, приходится на последние три десятилетия, и они продолжают расти.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"К сожалению, тревога по поводу изменения климата с каждым днем звучит громче, чем когда-либо. И мрачная реальность существования глобального потепления скорее ускоряется, чем замедляется.

Выбросы парниковых газов продолжают расти. 17 ноября мы превысили символический порог глобального потепления в 2 процента с начала индустриальной эпохи. Еще не так давно это казалось немыслимым. Это четкое предупреждение о том, что мы должны сделать гораздо больше, чтобы смягчить последствия изменения климата. Однако мы делаем обратное", - заявил он.

Пленкович отметил, что Хорватия занимает в Европейском Союзе пятое место по производству электроэнергии из возобновляемых источников и восьмое место по валовому потреблению энергии из возобновляемых источников.

"Мы предприняли значительные шаги, внедрив экологический менеджмент в государственном управлении и включив экологические критерии в наши экологические государственные закупки. Благоприятное ценообразование на выбросы углерода уже привело к сокращению выбросов CO2 на 43 процента.

Мы знаем, что на 10 процентов самых богатых стран приходится половина выбросов CO2, в то время как на беднейшую половину человечества приходится только 8 процентов выбросов. Более чем когда-либо мы должны действовать без промедления и пропорционально нашему влиянию на глобальное потепление. Хорватия полна решимости играть роль надежного партнера в рамках конвенции COP", - заключил он.

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