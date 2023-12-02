С 1990 года уровень выбросов Швеции сократился на более чем 37% - премьер-министр

ДУБАЙ /Trend/ - С 1990 года уровень выбросов Швеции сократился на более чем 37%.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

«В то же время наша экономика выросла вдвое благодаря нескольким факторам. Швеция почти свободна от ископаемого топлива, имеет атомную энергетику, гидро- и ветроэнергетику, высокие налоги на углекислый газ и инновационный шведский бизнес», - сказал он.

Кристерссон отметил, что достижение нулевого уровня выбросов к середине столетия требует быстрого и полного отказа от ископаемого топлива.

«ЕС не только поставил амбициозные цели на 2030 год. Мы также приняли решение касательно законодательства, которое поспособствует сокращению выбросов на 57%. Теперь ЕС может поделиться с остальным миром тем, как политика по сокращению выбросов может сочетаться с ускорением экономического роста и увеличением благосостояния. Климатические действия требуют глобальных решений», - сказал он.