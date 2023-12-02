Франция намерена удвоить темпы сокращения выбросов к 2030 г. - Макрон

ДУБАЙ /Trend/ - Франция намерена удвоить темпы сокращения выбросов до 5 процентов в год к 2030 году.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон на саммите лидеров G77 и Китая в рамках COP28 в Дубае (ОАЭ).

"Мы придерживаемся нашей траектории. И это не относится ко многим странам, в том числе к богатым. Но нам нужно удвоить этот показатель. И это во многом лежит в основе экологического плана, подготовленного Европой. И, конечно же, мы будем осуществлять все это через различные наши проекты во Франции и на региональном уровне. Во Франции мы будем работать с местными властями, промышленностью и всеми соотечественниками. И в этом отношении мы иницировали реформы", - сказал он.

Макрон отметил, что Франция уделяет первостепенное внимание постепенному отказу от производства энергии, вырабатываемой из угля.

"И, соответственно, нам нужно ускорить освоение возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики. И если мы посмотрим на то, что происходит во всем мире, если мы хотим достичь целей Парижского соглашения, нам необходимо поэтапно отказаться от угля к 2030 году, нефти - к 2045 году, а газа - к 2050 году. Страны, которые являются крупнейшими потребителями угля, должны поэтапно отказаться от него как можно скорее. Таким образом, для достижения этой цели нам нужен абсолютный отказ от угля", - добавил он.