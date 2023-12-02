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ГТК прокомментировал вопрос снижения лимита на ввоз товаров

Экономика Материалы 2 декабря 2023 19:31 (UTC +04:00)
ГТК прокомментировал вопрос снижения лимита на ввоз товаров

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространяется информация о снижении установленного законодательством лимита для товаров, ввозимых в страну гражданами для личного пользования посредством международных почтовых отправлений или карго-компаниями, с 300 до 150 долларов США, передает Trend.

Государственный таможенный комитет заявляет, что распространяемая информация не имеет под собой никаких оснований.

"Какие-либо изменения в правилах ввоза в страну товаров для личного пользования, не предназначенных для производственных или коммерческих целей, не являются предметом обсуждения", - отмечается в заявлении ГТК.

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