Парвиз Шахбазов примет участие в мероприятиях, организованных в рамках COP28 в ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посетил ОАЭ по приглашению главного исполнительного директора COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Аднана Амина, сообщили Trend в министерстве энергетики.

Министр и возглавляемая им делегация примут участие в круглом столе на тему «Министры возобновляемой энергетики и энергоэффективности», который пройдет в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в декабре 4-5 в Дубае, ОАЭ. Министр также примет участие в мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям в сфере "зеленой" энергетики в Азербайджана, которое будет организовано в павильоне страны.

В рамках визита планируется провести двусторонние встречи.