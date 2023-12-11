«Aquavita Lite»: компания ТАДЖ запустила новую линейку универсальной питьевой воды

БАКУ /Trend/ - Компания «Тадж», одна из первых компаний в Азербайджане, созданная для обеспечения населения качественной питьевой водой, запустила новую линию универсальной питьевой воды «Aquavita Lite».

Владельцы и Руководство компании ТАДЖ с первого дня поставили задачу – обеспечение населения высококачественной продукцией, благоприятно влияющей на здоровье потребителей. Новая универсальная вода Aquavita Lite, как и натуральная Aquavita изготавливается с использованием натуральной минеральной воды из природного источника. Она проходит многоуровневую систему очистки, сохраняя при этом свои полезные свойства и природные элементы, благоприятно влияющие на здоровье. Особое отличие Aquavita Lite в ее приятном и мягком вкусе.

В ассортиментной линейке бренда представлена универсальная вода для розничной торговли в крупногабаритной таре емкостью 5, 10, 17.5 литров, а так же 19 литровые баллоны для офисов. В самое ближайшее время планируется расширение линейки и в маленьких бутылях емкостью 0,5 - 2 литра.

Универсальная вода Aquavita Lite и натуральная Aquavita отличаются производственными процессами подготовки к розливу исходной артезианской воды. В результате этих процессов мы имеем два разных продукта. При выборе воды потребитель должен руководствоваться собственными вкусовыми ощущениями. Как говорится: «На вкус и цвет товарищей нет». Многие клиенты заказывают оба вида нашей воды, используя универсальную для приготовления горячих блюд и напитков, а натуральную для употребления в сыром виде.

Чтобы понять, чем отличается универсальная вода Aquavita Lite от натуральной Aquavita приведем несколько фактов для сравнения.

Aquavita Lite – умягченная, универсальная вода. При комнатной температуре имеет оригинальный сладковатый вкус с легкой кислинкой. Для утоления жажды требуется большее количество продукта. Рекомендована, как для приготовления горячих напитков и блюд, так и для использования в сыром виде. Напитки, приготовленные на такой воде, имеют мягкий вкус и прозрачность цвета. При кипячении эта вода способствует меньшему разрушению нагревательных спиралей и забиванию фильтров кофемашин. Поэтому ее часто берут в офисы.

Aquavita – натуральная вода с природным минеральным составом. Считается физиологически полноценной, так как в ней содержатся необходимые для организма макро- и микроэлементы. При комнатной температуре имеет нейтральный мягкий вкус. Для утоления жажды этого продукта требуется меньшее количество. Более жесткая т.к. в отличие от Универсальной не обрабатывается ионообменными фильтрами. Не рекомендована для кипячения. При кипячении дает осадок, который делает цвет горячего напитка менее прозрачным. Рекомендована для употребления в сыром виде, в том числе в детских учебных заведениях.

Сырье для производства Aquavita Lite используется с артезианской скважины глубиной 400 метров - природного источника, расположенного в 200 километрах от Баку в экологически чистом лесном массиве села Сусайгышлак Хачмазского района. Привозимая на завод вода очищается от всех механических примесей, обеззараживается УФ-лучами и разливается в бутыли различной емкости с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и правил.

Какую воду выбирать решать вам. А мы и впредь будем предоставлять Вам сервис высокого качества, сохраняя наши ценности - ОТКРЫТОСТЬ, ГИБКОСТЬ, УВАЖЕНИЕ!