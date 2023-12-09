Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
27 ноября
|
1,7
|
4 декабря
|
1,7
|
28 ноября
|
1,7
|
5 декабря
|
1,7
|
29 ноября
|
1,7
|
6 декабря
|
1,7
|
30 ноября
|
1,7
|
7 декабря
|
1,7
|
1 декабря
|
1,7
|
8 декабря
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0149 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0249 маната и составил 1,8377 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
27 ноября
|
1,8610
|
4 декабря
|
1,8480
|
28 ноября
|
1,8621
|
5 декабря
|
1,8435
|
29 ноября
|
1,8707
|
6 декабря
|
1,8347
|
30 ноября
|
1,8650
|
7 декабря
|
1,8293
|
1 декабря
|
1,8544
|
8 декабря
|
1,8331
|
Средний курс за неделю
|
1,8626
|
Средний курс за неделю
|
1,8377
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0004 маната.Средневзвешенный курс понизился на 0,0006 маната и составил 0,0185 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
27 ноября
|
0,0191
|
4 декабря
|
0,0188
|
28 ноября
|
0,0192
|
5 декабря
|
0,0186
|
29 ноября
|
0,0191
|
6 декабря
|
0,0183
|
30 ноября
|
0,0192
|
7 декабря
|
0,0182
|
1 декабря
|
0,0191
|
8 декабря
|
0,0184
|
Средний курс за неделю
|
0,0191
|
Средний курс за неделю
|
0,0185
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
27 ноября
|
0,0588
|
4 декабря
|
0,0588
|
28 ноября
|
0,0588
|
5 декабря
|
0,0588
|
29 ноября
|
0,0588
|
6 декабря
|
0,0588
|
30 ноября
|
0,0587
|
7 декабря
|
0,0588
|
1 декабря
|
0,0588
|
8 декабря
|
0,0587
|
Средний курс за неделю
|
0,0588
|
Средний курс за неделю
|
0,0588
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