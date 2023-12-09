Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 27 ноября 1,7 4 декабря 1,7 28 ноября 1,7 5 декабря 1,7 29 ноября 1,7 6 декабря 1,7 30 ноября 1,7 7 декабря 1,7 1 декабря 1,7 8 декабря 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0149 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0249 маната и составил 1,8377 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 27 ноября 1,8610 4 декабря 1,8480 28 ноября 1,8621 5 декабря 1,8435 29 ноября 1,8707 6 декабря 1,8347 30 ноября 1,8650 7 декабря 1,8293 1 декабря 1,8544 8 декабря 1,8331 Средний курс за неделю 1,8626 Средний курс за неделю 1,8377

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0004 маната.Средневзвешенный курс понизился на 0,0006 маната и составил 0,0185 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 27 ноября 0,0191 4 декабря 0,0188 28 ноября 0,0192 5 декабря 0,0186 29 ноября 0,0191 6 декабря 0,0183 30 ноября 0,0192 7 декабря 0,0182 1 декабря 0,0191 8 декабря 0,0184 Средний курс за неделю 0,0191 Средний курс за неделю 0,0185

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 27 ноября 0,0588 4 декабря 0,0588 28 ноября 0,0588 5 декабря 0,0588 29 ноября 0,0588 6 декабря 0,0588 30 ноября 0,0587 7 декабря 0,0588 1 декабря 0,0588 8 декабря 0,0587 Средний курс за неделю 0,0588 Средний курс за неделю 0,0588

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