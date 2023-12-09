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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 9 декабря 2023 10:10 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

27 ноября

1,7

4 декабря

1,7

28 ноября

1,7

5 декабря

1,7

29 ноября

1,7

6 декабря

1,7

30 ноября

1,7

7 декабря

1,7

1 декабря

1,7

8 декабря

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0149 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0249 маната и составил 1,8377 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

27 ноября

1,8610

4 декабря

1,8480

28 ноября

1,8621

5 декабря

1,8435

29 ноября

1,8707

6 декабря

1,8347

30 ноября

1,8650

7 декабря

1,8293

1 декабря

1,8544

8 декабря

1,8331

Средний курс за неделю

1,8626

Средний курс за неделю

1,8377

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0004 маната.Средневзвешенный курс понизился на 0,0006 маната и составил 0,0185 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

27 ноября

0,0191

4 декабря

0,0188

28 ноября

0,0192

5 декабря

0,0186

29 ноября

0,0191

6 декабря

0,0183

30 ноября

0,0192

7 декабря

0,0182

1 декабря

0,0191

8 декабря

0,0184

Средний курс за неделю

0,0191

Средний курс за неделю

0,0185

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

27 ноября

0,0588

4 декабря

0,0588

28 ноября

0,0588

5 декабря

0,0588

29 ноября

0,0588

6 декабря

0,0588

30 ноября

0,0587

7 декабря

0,0588

1 декабря

0,0588

8 декабря

0,0587

Средний курс за неделю

0,0588

Средний курс за неделю

0,0588

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