Интерконннектор Сербия-Болгария важен для нас - президент Сербии

НИШ /Trend/ - Интерконннектор Сербия-Болгария важен для нас.

Как передает Trend, об этом Президент Республики Сербия Александар Вучич сказал журналистам после церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в городе Ниш (Сербия).

"Интерконнектор дает возможность Сербии получать доступ к 6-7 терминалам СПГ, в том числе из терминала Александрополис в Греции. Это позволяет Сербии в будущем еще больше укрепить энергобезопасность в будущем. Он обеспечит диверсификацию и позволит получить доступ к альтернативным источникам. Этот проект имеет большое значение для таких регионов Сербии, как Ниш", - сказал он.

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