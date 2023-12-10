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Интерконннектор Сербия-Болгария важен для нас - президент Сербии

Экономика Материалы 10 декабря 2023 15:15 (UTC +04:00)
Интерконннектор Сербия-Болгария важен для нас - президент Сербии

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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НИШ /Trend/ - Интерконннектор Сербия-Болгария важен для нас.

Как передает Trend, об этом Президент Республики Сербия Александар Вучич сказал журналистам после церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в городе Ниш (Сербия).

"Интерконнектор дает возможность Сербии получать доступ к 6-7 терминалам СПГ, в том числе из терминала Александрополис в Греции. Это позволяет Сербии в будущем еще больше укрепить энергобезопасность в будущем. Он обеспечит диверсификацию и позволит получить доступ к альтернативным источникам. Этот проект имеет большое значение для таких регионов Сербии, как Ниш", - сказал он.

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