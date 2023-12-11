Азербайджан поддержал международную инициативу в области агросектора в интересах климата

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддержал международную инновационную миссию в области сельского хозяйства в интересах климата ("AIM for Climate / AIM4C"), которая реализуется по инициативе США и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом в понедельник Trend сказали в международной консалтинговой компании Sterling Global.

Презентация инициативы прошла в павильоне ОАЭ в рамках COP28 при участии министра сельского хозяйства США Тома Вилсэка и министра ОАЭ по вопросам изменения климата и экологии Мариам бин Мохаммед Алмхейри.

Цель инициативы - объединиться для значительного увеличения инвестиций в инновационное сельское хозяйство и продовольственные системы с учетом климатических требований в мире в течение пяти лет (2021-2025).

Участниками инициативы "AIM for Climate" к настоящему моменту являются 55 государств, включая Азербайджан, и правительства присоединившихся стран суммарно выделят на инициативу более 12 миллиардов долларов США.

Стороны договорились ускорить шаги по развитию (внедрению) инноваций в сельское хозяйство и продовольственные системы.

Отметим, что компания Sterling Global основана в 1995 году и специализируется на оказании консалтинговых услуг в тех сферах жизнедеятельности, нуждающихся в инновационных решениях, которые позволят частным компаниям, корпорациям, правительствам, странам успешнее осуществлять свой бизнес или стратегии в соответствии с вызовами XXİ века.