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Министр финансов о том, будут ли повышены зарплаты работников культуры

Экономика Материалы 20 ноября 2024 13:36 (UTC +04:00)
Министр финансов о том, будут ли повышены зарплаты работников культуры

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Министр финансов Самир Шарифов прокомментировал, будет ли повышена заработная плата работников культуры.

Как сообщает Trend, в ходе обсуждения государственного бюджета на 2025 год в Милли Меджлисе министр заявил, что Президентом Ильхамом Алиевым было дано поручение правительству рассмотреть вопрос о повышении заработной платы работникам организаций, финансируемых из бюджета.

"В связи с этим в государственном бюджете предусмотрены определенные средства. Вероятно, конкретные решения будут приняты в следующем году. Большинство культурных организаций финансируется из государственного бюджета. Вероятно, они тоже будут охвачены", - сказал С.Шарифов.

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