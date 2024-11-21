Важно, чтобы все стороны работали конструктивно для достижения значимых результатов на COP29 - Анналена Бербок

БАКУ /Trend/ - Важно, чтобы все стороны работали конструктивно для достижения значимых результатов на COP29.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в рамках COP29.

"На данный момент на столе переговоров находятся тексты, однако, к сожалению, по таким центральным вопросам, как финансирование борьбы с изменением климата, адаптация и снижение выбросов, они еще не достигли того уровня, который необходим для достижения значимых результатов в этой области. Это означает, что, как часто бывает на подобных переговорах, нас ждут крайне непростые дни. В некоторых случаях впереди настоящая борьба за каждый шаг вперед. Сейчас важно, чтобы все стороны работали конструктивно", - сказала она.

По ее словам, Германия и команда Европы, продолжит добиваться прогресса, сражаясь за каждое, даже самое малое улучшение в предстоящие дни.

"Мы не допустим, чтобы тексты отступили от достигнутых договоренностей в Дубае или чтобы их содержание было ослаблено", - сказала Бербок.

Она также отметила, что сейчас ежегодные инвестиции в возобновляемую энергетику составляют два триллиона долларов США, что в два раза больше вложений в ископаемое топливо.