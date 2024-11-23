Банк АВВ запускает выгодную депозитную кампанию!

БАКУ/Trend/ - Банк АВВ объявляет о новой кампании, предлагающей клиентам отличные условия для накопления в национальной валюте. В рамках кампании клиенты, размещающие средства на продуктах DigiDeposit или Классический Депозит, смогут получить доход до 12%.

Условия кампании следующие:

12-месячный депозит:

• Ежемесячный процент: 10.5%

• Процент по окончании срока: 11.5%

18-месячный депозит:

• Ежемесячный процент: 11%

• Процент по окончании срока: 12%

Условия кампании распространяются только на депозиты в манатах. Кампания продлится до 15 января 2025 года. Не упустите возможность выгодно увеличить свои накопления с Банком АВВ!

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.