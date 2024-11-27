Милли Меджлис утвердил в первом чтении отмену льгот по соцстрахованию в сфере накопительного страхования жизни в отношении госсектора

БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана в первом чтении одоборил законопроект "О внесении изменений в законы "О социальном страховании", "О медицинском страховании" и "О страховании от безработицы".

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос был включен в повестку заседания Милли Меджлиса (парламент), прошедшего 27 ноября.

Проект содержит 4 поправки к 3 законам.

Первое направление в изменениях касается регулирования сроков подачи отчетов по налогу на прибыль, безработице, медицинскому и социальному страхованию. Другое изменение характера основной сущности связано с ограничением льгот по социальному страхованию в сфере накопительного страхования жизни. Так, предлагается с 2025 года отменить льготы по социальному страхованию в сфере накопительного страхования жизни в отношении государственного сектора.

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