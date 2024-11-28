АZPROMO и торгово-промышленная палата Латвии договорились о подписании соглашения в 2025 году

БАКУ / Trend/ - Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Латвийская торгово-промышленная палата договорилась о подписании соглашения в 2025 году.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев в кулуарах мероприятия на тему "Азербайджано-Латвийская информационная и нетворкинговая встреча".

"Текущие показатели в наших отношениях, а также исторически традиционные связи между Азербайджаном и Латвией, на наш взгляд, не отражают потенциал двух стран, особенно в контексте экспортно-импортных показателей. Мы считаем, что над этим нужно серьезно работать, и такие мероприятия, направленные на создание сетей и связей, являются крайне важными.

На сегодняшнем мероприятии участвуют чуть более 20 компаний из Азербайджана и Латвии. Основная цель - познакомить компании друг с другом. Мы сосредоточены не на крупных бизнес-форумах, а на подобных форматах Networking, где компании в меньшем количестве могут проводить больше времени друг с другом, устанавливать связи и обсуждать потенциальное сотрудничество.

Сегодняшнее мероприятие также позволило нам договориться с Торгово-промышленной палатой Латвии о подписании соглашения в 2025 году. В рамках этого соглашения мы разработаем план мероприятий, который будет включать направления сотрудничества, привлечение компаний из Латвии в Азербайджан и наоборот, развитие экономик обеих стран, увеличение экспортно-импортных операций. Для нас также важно стимулировать инвестиции, осуществлять трансфер технологий и передавать опыт. Как я уже отметил, соглашение будет подписано в 2025 году, и для этого уже запланированы несколько мероприятий и платформ", - сказал он.