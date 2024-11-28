Стал известен объем средств, выделяемых на реставрацию Круглой Мардакянской крепости

БАКУ /Trend/ - Круглая Мардакянская крепость, расположенная в поселке Мардакян Хазарского района Баку, будет реставрирована.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры начала подготовку в связи с этим.

По прогнозам учреждения, на указанные работы будет потрачено 693 509 60 манатов.

Отметим, что Круглая Мардакянская крепость была одним из оборонительных сооружений. Известно, что памятник, вобравший в себя черты абшеронской замковой архитектуры, был построен в XIII-XIV веках.

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