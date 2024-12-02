Скорость обращения маната снизилась

БАКУ /Trend/ - На 1 ноября этого года скорость обращения национальной валюты Азербайджана - маната составила 3,59 пункта.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,13 пункта (3,7 процента) больше, чем 1 сентября, и на 0,03 пункта (0,83 процента) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, 1 сентября текущего года скорость обращения маната составила 3,46 пункта, а 1 ноября прошлого года - 3,62 пункта.

Согласно статистике ЦБА, самый низкий за последние 17 лет порог скорости обращения маната был зафиксирован в конце января 2015 года и составил 2,68 пункта, а самый высокий уровень этого показателя был зафиксирован в 2005 году (15,72 пункта).

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