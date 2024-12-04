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В Азербайджане выросло производство азота

Экономика Материалы 4 декабря 2024 17:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане выросло производство азота

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года в Азербайджане было произведено 19 миллионов 817,7 тысячи кубометров азота.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство азота увеличилось на 2 миллиона 323,8 тысячи кубометров, или на 13,3 процента.

За 10 месяцев прошлого года этот показатель составил 17 миллионов 493,9 тысячи кубометров.

По состоянию на 1 ноября текущего года запас готовой продукции составил 44 тысячи кубометров.

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