Вырос торговый оборот между Азербайджаном и Португалией

БАКУ /Trend/ - Объем торговых операций между Азербайджаном и Португалией в январе-октябре этого года составил 643 миллиона 939 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 390 миллионов 349 тысяч долларов США (153,9%) больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период торговый оборот с Португалией составил 1,64% от общего торгового оборота Азербайджана.

За 10 месяцев Азербайджан экспортировал в Португалию продукции на сумму 631 миллион 296 тысяч долларов США, что на 388 миллионов 646 тысяч долларов США, или в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период на Португалию пришлось 2,78% общего экспорта продукции Азербайджана.

В январе-октябре текущего года Азербайджан увеличил импорт продукции из Португалии на 15,6% по сравнению с прошлым годом, до 12 миллионов 643 тысяч долларов США. За этот период импортные операции с Португалией составили 0,08% от общего импорта страны.

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