CFI представляет CFI Financial Investment Company в Азербайджане с назначением нового руководства, Ильгара Рустамбейли (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - CFI Financial Group, мировой лидер в области онлайн-трейдинга на финансовых рынках, с гордостью объявляет о ребрендинге, приобретённой им AzFinance Investment Company, о котором было объявлено в августе. Как результат ребрендинга, приобретённая компания будет приведена в соответствие с глобальным брендом CFI, объединяя бренд во всех странах.

CFI Azerbaijan будет оперировать под названием, логотипом и девизом CFI «Empower Yourself», отражая приверженность CFI поддерживать трейдеров и инвесторов с помощью передовых, доступных и персонализированных решений через инновации, надёжные и прозрачные торговые условия и партнёрства мирового уровня.

В рамках этого ребрендинга Ильгар Рустамбейли назначен генеральным директором CFI Azerbaijan. Ильгар обладает обширным опытом в области бизнес-развития и рыночной стратегии благодаря своей выдающейся карьере в глобальных организациях, таких как Philip Morris, MIG Bank и Coca-Cola.

В MIG Bank в Швейцарии Ильгар работал под руководством Хишама Мансура, который теперь также возглавляет CFI, что усиливает общую стратегию и преемственность, которые будут способствовать выполнению миссии CFI в Азербайджане и регионе.

Соучредитель и управляющий директор CFI Financial Group Хишам Мансур добавил: «Наше расширение в Азербайджан является свидетельством стремления CFI предложить свои решения мирового уровня новым рынкам. Я рад, что Ильгар возглавляет эту важную инициативу, учитывая наше общее видение и опыт совместной работы. Мы уверены, что под его руководством CFI Azerbaijan установит новые стандарты качества и будет поддерживать трейдеров в Азербайджане и за его пределами».

«Миссия CFI идеально соответствует возросшей роли Азербайджана в регионе и его динамично развивающемуся финансовому сообществу», — сказал Ильгар Рустамбейли. «Благодаря единому бренду CFI трейдеры в Азербайджане смогут получать услуги мирового качества, конкурентные условия и доступ к различным классам финансовых инструментов, как и на других глобальных рынках CFI. Я горжусь возможностью возглавить CFI Azerbaijan и соблюдать высокие стандарты, установленные Центральным банком Азербайджана».

Ребрендинг уже завершён, и CFI Azerbaijan начнёт свою деятельность в самом современном деловом центре Баку - Crescent Business Center. Полный запуск операций ожидается в начале 2025 года, что станет продолжением недавнего расширения CFI в Египте, Кувейте, Омане и Палестине, а также с учётом того, что Южная Африка вскоре начнёт свою деятельность, что ещё больше укрепит глобальное присутствие группы.

CFI Financial Group – ведущий онлайн-брокер на рынке MENA с более чем 25-летним опытом и наибольшим числом регулируемых подразделений и региональных представительств, включая офисы в ключевых локациях, таких как Лондон, Дубай, Кейптаун, Баку, Ларнака, Бейрут, Амман и Каир. Специализируясь на услугах онлайн-трейдинга различными финансовыми инструментами, CFI предлагает конкурентные торговые условия, включая нулевые спреды и отсутствие комиссий. Компания является пионером в области торговых инструментов и приложений, основанных на искусственном интеллекте. CFI Group поддерживает элитный спорт через партнёрства с такими организациями, как AC Milan и FIBA WASL. С гордостью объявляет семикратного чемпиона Формулы-1™ сэра Льюиса Хэмилтона своим глобальным амбассадором бренда, что отражает общее стремление к совершенству и инновациям.

Группа также сотрудничает с Департаментом культуры и туризма – Абу-Даби (DCT Abu Dhabi), что демонстрирует её приверженность продвижению местной культуры и содействию вовлечению сообщества.

Группа активно участвует в различных инициативах корпоративной социальной ответственности (CSR) в сообществах, где она работает.