В Нахчыване пройдет финансовый форум

БАКУ /Trend/ - 18 декабря в городе Нахчыван состоится "Финансовый форум", посвященный 100-летию Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно информации, основной целью проведения форума является приведение бухгалтерского учета в соответствие с международными стандартами, просвещение и информирование в этой области с учетом важности конкретных аспектов повышения эффективности налоговых отношений.

Было отмечено, что форум пройдет с участием руководителей ряда центральных органов исполнительной власти Азербайджанской Республики, представителей правительства Нахчыванской Автономной Республики, руководителей всех центральных органов исполнительной власти Автономной Республики и их финансово-бухгалтерских ответственных лиц, руководителей крупных субъектов предпринимательства, действующих в Автономной Республике, и их финансово-бухгалтерских ответственных лиц, а также других специалистов.