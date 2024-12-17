В Баку проходит таможенный бизнес-форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит таможенный бизнес-форум.

Как сообщает во вторник Trend, на форуме выступают помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов, председатель ГТК Азербайджана Шахин Багиров, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и другие официальные лица.

Шахмар Мовсумов отметил, что за последние пять лет объем внешнеторгового оборота Азербайджана вырос в два раза.

Мовсумов подчеркнул, что в стране уделяется особое внимание развитию таможенной и бизнес-сферы, внедрению новых динамичных подходов и современных технологий.

"Оптимизация таможенных процедур, внедрение цифровых операций и устранение административных барьеров создают более благоприятные условия для местных и зарубежных предпринимателей. Эти реформы способствуют укреплению экономики в целом. За последние 5 лет объемы внешней торговли увеличились более чем в два раза и превысили 52 миллиарда долларов", - сказал он.

Кроме того, Мовсумов заявил, что транспортные технологии укрепляют стратегическое значение Азербайджана, создавая новые возможности для бизнеса.

"С 2019 по 2024 годы объем транзитных перевозок увеличился в 2,5 раза, что связано с укреплением позиций Азербайджана в международных коридорах, таких как Северный и Средний коридоры. Особенно благодаря Среднему коридору удалось повысить эффективность грузоперевозок из Китая в Европу, сократив транзитное время до 8-10 дней. Эти достижения стали возможны благодаря цифровым услугам и инфраструктурным проектам, реализованным в последние годы", - сказал он.

Ш.Мовсумов отметил, что существует возможность дальнейшего сокращения как времени транзита, так и нормативных сроков оформления деклараций.

"Эти возможности должны быть изучены и внедрены совместно таможенными органами и бизнесом. Внедрение современных систем контроля и мониторинга облегчает отслеживание таможенных операций", - добавил Мовсумов.

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