В 2025-2026 гг. планируется завершение 38 проектов по строительству автодорог на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2025-2026 годах планируется завершить 38 проектов автомобильных дорог, строительство которых продолжается на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом было сказано на очередном отчетном заседании в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, посвященном выполненным за соответствующий период текущего года работам и предстоящим задачам.

Было отмечено, что в соответствии с "I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", Государственное агентство автомобильных дорог реализует 44 проекта автомобильных дорог на освобожденных территориях. Общая протяженность этих дорог - 3040.1 км.

Подчеркивается, что строительство 6 автомобильных дорог было завершено в предыдущие годы.

Кроме того, Агентством продолжается строительство внутренних дорог в 6 городах (Шуша, Физули, Губадлы, Зангилан, Кяльбаджар и Джебраил), а также автомобильных дорог в 7 селах.

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