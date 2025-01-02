В Азербайджане впервые утверждены тарифы на услугу подключения к системам водоснабжения

БАКУ /Trend/ - Учитывая предложение Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, впервые утверждены тарифы на услугу подключения к системам водоснабжения и канализации.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Тарифный совет Азербайджана.

До настоящего времени работы в этой сфере проводились без государственного регулирования и не была установлена фиксированная стоимость представляемых услуг.

Следует отметить, что для утвержденных тарифов на подключение населения к системе водоснабжения и канализации был применен дифференцированный подход как социального характера, так и для различных городов и регионов.

Единовременный тариф подключения к сети водоснабжения для населения городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района установлен в размере 200 манатов, для других административно-территориальных единиц - 170 манатов. Тариф на подключение к системе канализации для городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района установлен в размере 345 манатов, для других административно-территориальных единиц - 290 манатов.

Единовременный тариф на подключение к системе водоснабжения для строительных объектов потребностью до 100 кубометров в сутки, в зависимости от диаметра трубы составляет 995 или 1015 манатов, на подключение к системе канализации установлен тариф в размере 1635 манатов.

Работы по подключению, выполняемые за счет строительного объекта, охватывают расстояние до 30 метров. Если расстояние превышает 30 метров, расширение существующей сети осуществляется поставщиком без дополнительной оплаты.

Регулирование тарифов в этой сфере снизит расходы на подключение, будет способствовать устойчивому и качественному предоставлению услуг, создаст условия для повышения финансовой прозрачности и улучшения системы учета, и, в то же время, за счет установки единой цены предприниматели смогут заранее рассчитывать затраты при инвестициях.

Тарифы на подключение к сети водоснабжения и канализации

Для населения:

№ Диаметр трубы, мм Размер платы за услугу подключения (с учетом НДС, манат) 1. Водопроводная сеть 1.1 D32 Города Баку, Сумгайыт, Хырдалан, Абшеронский район 200 1.2 Другие административно-территориальные единицы 170 2. Канализация 2.1 D150 Города Баку, Сумгайыт, Хырдалан, Абшеронский район 345 2.2 Другие административно-территориальные единицы 290

Существующие или строящиеся объекты с требуемым объемом сброса до 100 м3 в сутки (включительно):

№ Диаметр трубы, мм Размер платы за услугу подключения (с учетом НДС, манат) 1. Водопроводная сеть 1.1 D32 995 1.2 D40 1015 2. Канализация 2.1 D150 1635

Существующие или строящиеся объекты с требуемым объемом сброса более 100 м3 в сутки:

№ Диаметр трубы, мм Размер платы за услугу подключения (с учетом НДС, манат) Для физического подключения Для проектных работ и физического подключения Для строительно-монтажных работ и физического подключения Для строительно-монтажных, проектных работ и физического подключения 1. Водопроводная сеть 1.1 D50 210 410 1255 1455 1.2 D63 215 420 1300 1500 1.3 D90 240 440 1425 1625 1.4 D110 255 455 1530 1730 1.5 D160 315 515 1895 2095 1.6 D225 425 625 2535 2735 1.7 D280 530 730 3190 3390 2. Канализация 2.1 D200 245 505 2440 2700 2.2 D300 295 555 2940 3200 2.3 D400 350 610 3505 3765 2.4 D500 525 780 5220 5480 2.5 D600 680 940 6780 7040

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