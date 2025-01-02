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В Азербайджане впервые утверждены тарифы на услугу подключения к системам водоснабжения

Экономика Материалы 2 января 2025 13:12 (UTC +04:00)
В Азербайджане впервые утверждены тарифы на услугу подключения к системам водоснабжения
Фото: Газета "Азербайджан"

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Учитывая предложение Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, впервые утверждены тарифы на услугу подключения к системам водоснабжения и канализации.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Тарифный совет Азербайджана.

До настоящего времени работы в этой сфере проводились без государственного регулирования и не была установлена фиксированная стоимость представляемых услуг.

Следует отметить, что для утвержденных тарифов на подключение населения к системе водоснабжения и канализации был применен дифференцированный подход как социального характера, так и для различных городов и регионов.

Единовременный тариф подключения к сети водоснабжения для населения городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района установлен в размере 200 манатов, для других административно-территориальных единиц - 170 манатов. Тариф на подключение к системе канализации для городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района установлен в размере 345 манатов, для других административно-территориальных единиц - 290 манатов.

Единовременный тариф на подключение к системе водоснабжения для строительных объектов потребностью до 100 кубометров в сутки, в зависимости от диаметра трубы составляет 995 или 1015 манатов, на подключение к системе канализации установлен тариф в размере 1635 манатов.

Работы по подключению, выполняемые за счет строительного объекта, охватывают расстояние до 30 метров. Если расстояние превышает 30 метров, расширение существующей сети осуществляется поставщиком без дополнительной оплаты.

Регулирование тарифов в этой сфере снизит расходы на подключение, будет способствовать устойчивому и качественному предоставлению услуг, создаст условия для повышения финансовой прозрачности и улучшения системы учета, и, в то же время, за счет установки единой цены предприниматели смогут заранее рассчитывать затраты при инвестициях.

Тарифы на подключение к сети водоснабжения и канализации

Для населения:

Диаметр трубы, мм

Размер платы за услугу подключения (с учетом НДС, манат)

1.

Водопроводная сеть

1.1

D32

Города Баку, Сумгайыт, Хырдалан, Абшеронский район

200

1.2

Другие административно-территориальные единицы

170

2.

Канализация

2.1

D150

Города Баку, Сумгайыт, Хырдалан, Абшеронский район

345

2.2

Другие административно-территориальные единицы

290

Существующие или строящиеся объекты с требуемым объемом сброса до 100 м3 в сутки (включительно):

Диаметр трубы, мм

Размер платы за услугу подключения

(с учетом НДС, манат)

1.

Водопроводная сеть

1.1

D32

995

1.2

D40

1015

2.

Канализация

2.1

D150

1635

Существующие или строящиеся объекты с требуемым объемом сброса более 100 м3 в сутки:

Диаметр трубы, мм

Размер платы за услугу подключения (с учетом НДС, манат)

Для физического подключения

Для проектных работ и физического подключения

Для строительно-монтажных работ и физического подключения

Для строительно-монтажных, проектных работ и физического подключения

1.

Водопроводная сеть

1.1

D50

210

410

1255

1455

1.2

D63

215

420

1300

1500

1.3

D90

240

440

1425

1625

1.4

D110

255

455

1530

1730

1.5

D160

315

515

1895

2095

1.6

D225

425

625

2535

2735

1.7

D280

530

730

3190

3390

2.

Канализация

2.1

D200

245

505

2440

2700

2.2

D300

295

555

2940

3200

2.3

D400

350

610

3505

3765

2.4

D500

525

780

5220

5480

2.5

D600

680

940

6780

7040

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