Leonardo готова поддержать растущие потребности Центральной Азии в области безопасности и обороны - Анджело Чеккини (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Итальянская аэрокосмическая и оборонная компания Leonardo рассматривает Центральную Азию как ключевой регион для расширения своих инновационных решений в сфере аэрокосмической промышленности, обороны и безопасности.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил вице-президент Leonardo по развитию международного бизнеса в Северо-Восточной Азии, Океании, Центральной Азии и Индии Анджело Чеккини.

"Коммерческое присутствие Leonardo в Центральной Азии уже включает широкий спектр технологий и их применения, что создает прочную основу для будущего роста компании в регионе", - отметил он.

Предложения Leonardo в Центральной Азии охватывают широкий спектр передовых технологий, включая вертолеты, решения для морской обороны, спутниковые услуги (как гражданского, так и военного назначения), боевые и учебные самолеты, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По словам вице-президента, эти решения подчеркивают стремление Leonardo удовлетворять меняющиеся потребности региона.

"В ответ на растущие потребности региона и с использованием своих передовых технологий в аэрокосмической отрасли, обороне и безопасности, Leonardo готова предложить свой опыт для модернизации вооруженных сил", - подчеркнул Чеккини. Модернизация охватывает винтокрылые и стационарные самолеты, радиолокационные системы, БПЛА и решения для обеспечения безопасности границ.

Вице-президент также отметил важность решений Leonardo для обеспечения безопасности границ, указав, что они "разработаны для интеграции в сетецентрическую архитектуру, обеспечивающую полную ситуационную осведомленность и контроль в воздушном, наземном и морском пространствах".

Кроме того, компания придает большое значение кибербезопасности, предлагая передовые решения для защиты правительств и критически важной инфраструктуры от все более сложных угроз. Чеккини подчеркнул, что кибербезопасность стала необходимостью: "Наши решения обеспечивают защиту и устойчивость к кибератакам, гарантируя безопасность конфиденциальных данных и операций".

Leonardo также активно инвестирует в программы обучения для специалистов в области обороны и кибербезопасности. "Специализированные программы обучения в этих областях имеют огромное значение, - отметил Чеккини. - Они позволяют заказчикам и конечным пользователям максимально эффективно использовать новое оборудование и внедрять лучшие практики в операционные процессы".

Стратегическая роль Центральной Азии как географического моста между Азией и Европой, ее богатые энергетические ресурсы и влияние на региональную стабильность и международную безопасность делают этот регион центром внимания компании Leonardo.

Чеккини пояснил, что вместо того, чтобы ориентироваться на краткосрочные бизнес-возможности в рамках стандартной модели "клиент-поставщик", компания стремится к установлению долгосрочных отношений с партнёрскими странами, предлагая индивидуальные решения, специально разработанные для удовлетворения конкретных потребностей каждой страны. При этом гарантируется необходимый уровень независимости в использовании систем, при полном соблюдении суверенитета в вопросах управления данными и информацией.

Сила компании Leonardo заключается не только в высоких технологических стандартах ее портфеля, но и в способности предоставлять модульные и масштабируемые решения, которые могут быть постепенно реализованы и интегрированы для обеспечения высокой операционной эффективности. Это позволяет создавать долгосрочные решения, развивающиеся в соответствии с меняющимися потребностями региона. По словам Чеккини, этот подход является ключевым для позиционирования компании как надежного партнёра в укреплении инфраструктуры обороны и безопасности региона, способствующего его долгосрочному росту и стабильности.

"Благодаря своим передовым технологиям Leonardo стремится продолжать вносить свой вклад в поддержку стран Центральной Азии, помогая укреплять инфраструктуру безопасности и создавая условия для долгосрочного мира и стабильности", - добавил Чеккини.

Он также отметил готовность Leonardo поддержать цели Среднего коридора, направленные на создание безопасной, эффективной и устойчивой инфраструктуры связи между Европой и Азией.

"Ключевая роль региона в соединении Европы и Азии подтверждается и укрепляется благодаря Среднему коридору. Эта инициатива предоставляет Leonardo ряд возможностей для вклада в создание безопасной и эффективной инфраструктуры, что укрепляет наши позиции как важного партнера в региональном развитии", - сказал вице-президент.

Компания стремится применить свои передовые технологии в области пограничного контроля и защиты критически важной инфраструктуры для обеспечения бесперебойной и безопасной торговли по Среднему коридору. Чеккини подчеркнул ключевую роль защищенных коммуникаций, включая спутниковые решения, наземные системы связи и надежные меры кибербезопасности.

"Наши решения обеспечивают надежность и безопасность передачи данных, а также позволяют эффективно отслеживать и управлять транспортными потоками - будь то железные дороги, автомагистрали или порты, - что критически важно для логистики и торговли", - отметил он.

Кроме того, Leonardo готова улучшить логистические операции с помощью услуг наблюдения за Землей и передовых цифровых инструментов. Чеккини отметил, что такие технологии наблюдения позволяют отслеживать грузы в реальном режиме времени и проводить прогнозную аналитику, что помогает оптимизировать логистику.

"Цифровые решения Leonardo, использующие искусственный интеллект и наш суперкомпьютер Da Vinci, могут повысить эффективность региональных логистических сетей", - добавил он. Эти технологии увеличивают прозрачность цепочек поставок, оптимизируют перемещение грузов и совершенствуют мультимодальные транспортные узлы, способствуя расширению связей по всему региону.

В заключение вице-президент подчеркнул приверженность компании налаживанию долгосрочных партнерских отношений в регионе, а не использованию краткосрочных возможностей. "Центральная Азия известна своей стратегической ролью моста между Азией и Европой, своими энергетическими ресурсами и важностью для региональной и международной безопасности", - отметил Чеккини.

Компания Leonardo специализируется на предоставлении модульных и масштабируемых решений, адаптированных под потребности региона в области безопасности, инфраструктуры и ликвидации последствий стихийных бедствий. Среди предложений компании - технологии для защиты от терроризма и киберугроз, обеспечения безопасного транспорта и управления ресурсами, а также для предотвращения и реагирования на стихийные бедствия.

На COP29 в Баку компания подчеркнула свой вклад в усилия по адаптации к изменению климата и декарбонизации, продемонстрировав космические технологии для управления ресурсами, мониторинга окружающей среды и повышения устойчивости к стихийным бедствиям. "Наш опыт поддерживает устойчивую энергетику и технологии, включая внедрение экологически чистых источников энергии и снижение рисков", - добавил вице-президент.

Кроме того, Leonardo ведет исследования в сфере альтернативных силовых установок, таких как гибридно-электрические и водородные технологии, для модернизации авиации в Центральной Азии на устойчивой основе.

"Мы стремимся способствовать долгосрочному росту и стабильности, предлагая индивидуальные решения и уважая суверенитет наших партнеров", - сказал Чеккини, подчеркивая роль Leonardo как надежного союзника в будущем развитии региона.