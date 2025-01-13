В Нахчыване увеличились поступления по взносам на ОМС

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване в 2024 году поступления по взносам на обязательное медицинское страхование составили около 29 миллионов манатов.

Об этом Trend сообщили в Государственной налоговой службе.

Поступления по взносам на обязательное медицинское страхование выросли на 18,9 процента по сравнению с предыдущим годом.

Было отмечено, что в 2024 году поступления по страховым взносам от безработицы по сравнению с 2023 годом увеличились на 11,4 процента и превысили 4,4 миллиона манатов.

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