Государственное учреждение Нахчывана меняет организационно-правовую форму

БАКУ /Trend/ - Ордубадское районное управление Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики меняет название и организационно-правовую форму.

По информации Trend, об этом заявило само управление.

Так, вышеупомянутое управление объявило о преобразовании в коммерческую организацию - Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Ordubad Tikinti".

Отметим, что управление было зарегистрировано в 2007 году как Ордубадское районное строительно-монтажное управление. С 2013 года вновь прошел государственную регистрацию под названием Ордубадское районное управление Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики. Законным представителем управления является Салманов Акрам Судеф оглы.

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