Таджикистан инициирует разработку стратегии цифровизации транспортных коридоров в рамках СНГ

БАКУ /Trend/ - В рамках председательства Таджикистана в СНГ будет запущена работа по разработке проекта Стратегии цифровизации основных интермодальных транспортных коридоров государств-участников СНГ

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон на брифинге посольства, посвящённом председательству Таджикистана в СНГ в 2025 году.

"В этом процессе будет привлечена экспертиза Экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого Океана", - сказал посол.

И.Абдурахмон отметил, что в транспортном направлении будет продолжено оказание содействия деятельности Межправительственного совета дорожников, Координационного транспортного совещания и Совета по железнодорожному транспорту в области проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог и совершенствования сети дорожных сооружений.

"Отдельное внимание будет уделено содействию общих усилий дальнейшему устранению барьеров на пути международных транзитных перевозок и проведении предсказуемой прозрачной тарифной политики", - добавил дипломат.