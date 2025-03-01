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В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"

Экономика Материалы 1 марта 2025 10:34 (UTC +04:00)
В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету".

Как сообщает Trend, в мероприятии принимают участие начальник Главного управления Государственной налоговой службы при министерстве экономики Ниджат Иманов, начальник отдела продуктов и услуг "AzInTelecom" Тамерлан Мешедигасанлы, а также представители других государственных и частных структур.

В мероприятии также принимают участие бухгалтеры, финансисты, налоговые специалисты, предприниматели и др.

Новость обновляется

В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"
В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"
В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"
В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"
В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"
В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"
В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"
В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"
В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"
В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"
В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"
В Баку стартовал III "Саммит по налогам и бухгалтерскому учету"
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