В Азербайджане продлевается срок проверки нормативных документов по стандартизации

БАКУ /Trend/ - Национальный орган по стандартизации, государственные органы (учреждения), в компетенцию которых входят объекты стандартизации, и технические комитеты по стандартизации должны в сроки не позднее 5 лет проводить проверку нормативных документов по стандартизации.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об обеспечении единства измерений", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В соответствии с действующим законодательством указанные проверки проводятся ежегодно.

Кроме того, согласно закону, технические условия разрабатываются хозяйствующими субъектами при отсутствии государственного стандарта в соответствующей области или непосредственно действующих в Азербайджанской Республике международных, региональных, межгосударственных и иностранных государственных стандартов, либо в целях обеспечения использования новых технических решений, определяемых хозяйствующим субъектом. Технические условия направляются в национальный орган по стандартизации в течение 1 (одного) месяца со дня принятия. Согласно предложенному изменению, данное техническое условие может быть использовано хозяйствующим субъектом в случае, если национальный орган по стандартизации не представит хозяйствующему субъекту заключение о его несоответствии требованиям настоящего закона и технических регламентов, действующих в соответствующей области, в течение 15 рабочих дней со дня представления технического условия. Согласно действующему законодательству, указанный срок составляет 15 дней.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!