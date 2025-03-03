Производство гипса и ангидрита в Азербайджане увеличилось

БАКУ /Trend/ - В январе этого года в Азербайджане было произведено 51,1 тыс. тонн гипса и ангидрита.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

По данным, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 29,2 тыс. тонн, или в 2,3 раза больше.

В январе 2024 года в стране было произведено 21,9 тыс. тонн гипса и ангидрита.

По состоянию на 1 февраля этого года запасы готовой продукции составили 52,6 тыс. тонн.

Отметим, что общая стоимость производства в горнодобывающей промышленности Азербайджана в январе 2025 года составила 3,3 миллиарда манатов, что на 5% меньше, чем в соответствующем месяце предыдущего года.