До 30% забираемой из водных объектов воды теряется при транспортировке

БАКУ /Trend/ - В настоящее время до 30% из 12-13 миллиардов кубометров воды, забираемой из водных объектов, теряется при транспортировке, и около 80% от этой воды используется для орошения.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) заявил начальник отдела кадастра и учета Рафик Вердиев.

По его словам, этот показатель превышает норму полива, предусмотренную для текущих климатических условий.

"В качестве основной причины этого могут быть указаны дополнительные потери, связанные с ненадлежащим применением современных методов орошения в сельском хозяйстве, в том числе полное несоблюдение правил и принципов, требуемых в сельском хозяйстве.

В то же время, чрезмерный забор воды для орошения может привести к деградации почвы, включая засоление, снижение её продуктивности или выход из севооборота из-за повышения уровня грунтовых вод с высокой минерализацией. Такое вмешательство в водные ресурсы в сочетании с недостаточным обеспечением экологического стока рек способствует деградации их экосистемы и может привести к высыханию рек", - добавил он.

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