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Названо число учреждений в Азербайджане, интегрированных в подсистему цифрового документооборота

Экономика Материалы 5 марта 2025 15:53 (UTC +04:00)
Названо число учреждений в Азербайджане, интегрированных в подсистему цифрового документооборота

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году была обеспечена интеграция всех государственных структур в подсистему цифрового документооборота и в настоящее время к этой системе подключено более 2200 учреждений.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на показатели 2024 года, отражающие динамику развития цифрового правительства, представленные Агентством инноваций и цифрового развития.

Отмечается, что цифровой документооборот позволяет сэкономить на использовании более 1 миллиона листов бумаги в месяц, что эквивалентно сохранению примерно 2 тысяч деревьев в год.

"Увеличился объем документооборота между государственными структурами. Национальная система обмена данными "digital.bridge" продемонстрировала значительный рост по количеству проводимых операций, что составило рост на 120% по сравнению с 2022 годом и на 51% по сравнению с 2023 годом. В систему интегрировано более 150 информационных систем и более 70 государственных учреждений. Осуществляемый в цифровом формате обмен данными позволяет предотвратить вырубку более 10 тысяч деревьев в год. Ежедневное количество информационных транзакций достигает 1,5 миллиона", - говорится в данных Агентства.

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