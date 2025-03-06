На каком этапе находится работа по созданию частных пенсионных фондов в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22.07.2022 года, определена задача "Совершенствование системы пенсионного обеспечения в целях усиления социальной защиты пенсионеров". В рамках данной задачи в качестве основного исполнителя было определено министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, в качестве других исполнителей - министерство финансов, министерство экономики, Центральный банк и министерство юстиции.

Об этом в интервью Trend сказал генеральный директор Центрального банка Шахин Махмудзаде.

Он отметил, что министерством труда и социальной защиты населения изучен международный опыт, в том числе опыт Румынии, Польши, Франции, Хорватии, Турции и ряда других стран, на основе которого разработаны предварительные проекты законодательства о деятельности пенсионных фондов.

"Отмечу, что с целью построения в стране эффективной негосударственной пенсионной системы и обеспечения оперативного ведения работ ведутся межведомственные обсуждения с участием Центрального банка. В то же время представители государственных структур, Центрального банка и Ассоциации страховщиков Азербайджана также взаимодействуют, чтобы способствовать достижению вышеуказанной цели. В настоящее время продолжается работа по совершенствованию ряда вопросов, вытекающих из стратегии, в том числе по предварительным проектам законодательства.

В целом создание частных пенсионных фондов не только позволит улучшить инвестиционный климат в стране, создать условия для формирования новых финансовых институтов, долгосрочных финансовых инструментов и углубления финансовых рынков, но и положительно скажется на укреплении финансовой обеспеченности населения до достижения пенсионного возраста в рамках отношений социального страхования, повышении его социального благосостояния, своевременном преодолении трудностей, которые могут возникнуть в отношении его здоровья или материального обеспечения", - отметил генеральный директор Центрального банка.

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