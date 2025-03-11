Увеличился импорт контейнеров в Азербайджан в 2024 году

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджан из-за рубежа было поставлено 3 152 контейнера.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана, в этой сумме расходы на импорт контейнеров составили 7,6 миллиона долларов США.

Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в количественном выражении увеличились на 2 146 единиц или в 3,1 раза, а в стоимостном выражении – на 4,2 миллиона долларов США или в 2,3 раза. Так, в 2023 году стоимость импорта 1 006 контейнеров в Азербайджан составила 3,4 миллиона долларов США.

В отчетный период в Азербайджан были импортированы контейнеры из Казахстана, Узбекистана, Украины, США, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Китая, Афганистана, Индии, Индонезии, Кореи, Норвегии, Пакистана, Сингапура, Турции, Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Испании, Италии и Нидерландов.

Отметим, что за указанный период из Азербайджана было экспортировано 50 контейнеров, стоимость экспорта которых составила 220 тысяч долларов США.