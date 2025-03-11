Увеличение объема экспорта ненефтяных продуктов и инвестиций в Испанию является приоритетным вопросом - Юсиф Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Увеличение объема экспорта ненефтяных продуктов и инвестиций в Испанию является приоритетным вопросом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев во время выступления на Азербайджано-Испанском бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что первоначально в 2022 году объем экспорта из Азербайджана в Испанию составил более 1 миллиарда долларов США, а общий оборот - 1,1 миллиарда долларов США, но эта цифра постепенно снижается.

"В 2023 году эти цифры немного снизились и приблизились к 899 миллионам долларов. В 2024 году, из-за снижения объема экспорта в энергетическом секторе, наш оборот составил около 310 миллионов долларов США.

Однако, если обратить внимание на объем экспорта из Испании в Азербайджан, то в 2022 году он составил около 100 миллионов долларов, а в 2024 году уже приблизился к 165 миллионам долларов.

Более 20 испанских компаний работают в Азербайджане в таких областях, как энергетика, инфраструктура, строительство, услуги и консалтинг. Мы особенно ценим возможности для сотрудничества в сфере альтернативной энергетики и "зеленой" энергии, и можем воспользоваться испанским опытом в этих областях. Кроме того, у нас налажены хорошие отношения с Испанией в сфере безопасности.

В последние годы растет продажа алкоголя из Азербайджана в Испанию. В то же время мы ведем дискуссии о развитии нашего туристического потенциала. Мы уже оценили возможности для увеличения прямых рейсов, что само по себе создаст новые возможности для расширения двусторонних деловых связей между нашими странами. Однако, как я уже говорил, основное внимание мы уделяем сотрудничеству в ненефтяном секторе",- добавил Ю.Абдуллаев.

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