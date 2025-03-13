Процесс официального открытия "Центра чистой энергии" в Баку будет ускорен

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асадом Маджидом Ханом.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра в аккаунте в сети "X".

"На встрече мы обсудили энергетическое сотрудничество в рамках организации, деятельность "Центра чистой энергии ECO-UNIDO" и региональные энергетические проекты. Мы договорились ускорить процессы, необходимые для официального открытия "Центра чистой энергии" в Баку, и совместными мерами внести вклад в развитие энергетического партнерства", - говорится в сообщении.

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