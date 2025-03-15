Экс-президент Болгарии отметил важность регулирования деятельности ИИ

БАКУ/Trend/ - Перед нами стоит вопрос: как регулировать ИИ так, чтобы не тормозить его развитие, а наоборот - стимулировать.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил президент Болгарии в 2012–2017 годах Росен Плевнелиев на панельной дискуссии на тему "Новые технологии для нового мира" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"ИИ может стать мощным инструментом для гражданского общества и демократии, помогая молодым людям быть более информированными, активными, получать нужные знания. В сфере образования он уже меняет правила игры: сегодня любой студент, где бы он ни находился, может получить доступ к лучшему обучению, сопоставимому с ведущими университетами мира, используя ИИ, виртуальную и дополненную реальность.

Перед нами стоит вопрос: как регулировать ИИ так, чтобы не тормозить его развитие, а наоборот — стимулировать, но при этом еще и контролировать его? Мы видели появление интернета 30 лет назад, мобильных технологий 20 лет назад, электромобилей 10 лет назад. Все это проходило через процесс регулирования", - сказал он.

Он отметил, что ЕС первым принял закон об ИИ. Технологическим компаниям нужно до апреля 2026 года привести свою деятельность в соответствие с новыми нормами.