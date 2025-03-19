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Оценены перспективы расширения энергетического партнерства между Азербайджаном и США (ФОТО)

Экономика Материалы 19 марта 2025 15:18 (UTC +04:00)
Оценены перспективы расширения энергетического партнерства между Азербайджаном и США (ФОТО)
Фото: Парвиз Шахбазов/X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Оценены перспективы расширения долгосрочного энергетического партнерства между Азербайджаном и США.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети "X".

"Мы обсудили развитие энергетического сотрудничества с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Уго Геварой. Оценили перспективы расширения нашего долгосрочного энергетического партнерства, а также значимость проектов "зеленых" энергетических интерконнекторов, охватывающих различные маршруты, с участием Азербайджана, которые способствуют укреплению энергетической безопасности и укреплению межрегиональных связей", - говорится в публикации.

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Оценены перспективы расширения энергетического партнерства между Азербайджаном и США (ФОТО)
Оценены перспективы расширения энергетического партнерства между Азербайджаном и США (ФОТО)
Оценены перспективы расширения энергетического партнерства между Азербайджаном и США (ФОТО)
Оценены перспективы расширения энергетического партнерства между Азербайджаном и США (ФОТО)
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