Назван объем азербайджанского импорта электроэнергии из России

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года Азербайджан импортировал из России 7,9 миллиона кВт·ч электроэнергии.

По расчетам, основанным на данных Государственного статистического комитета Азербайджана, стоимость импорта этого объема электроэнергии составила 210 тысяч долларов США, передает Trend.

Импорт электроэнергии из России снизился по сравнению с январем 2024 года по объему на 748 тысяч кВт·ч, а по стоимости — на 44 тысячи долларов США, или на 17,3%.

В январе прошлого года из России в Азербайджан было экспортировано 8,6 миллиона кВт·ч электроэнергии на сумму 254 тысячи долларов США.

Напомним, что в январе текущего года Азербайджан импортировал 10,7 миллиона кВт·ч электроэнергии. Стоимость этого импорта составила 290 тысяч долларов США. Объем импорта электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,1 миллиона кВт·ч, или на 24%, а по стоимости — на 36 тысяч долларов США, или на 14,2%. В январе прошлого года объем импорта электроэнергии составил 8,6 миллиона кВт·ч, а его стоимость — 254 тысячи долларов США.

Также сообщается, что в январе этого года Азербайджан импортировал электроэнергию из России, Грузии и Ирана.