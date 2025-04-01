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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 апреля

Экономика Материалы 1 апреля 2025 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 апреля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 1 апреля.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.8400 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0448 маната, а 100 российских рублей — 2.0443 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

1.8400

1 австралийский доллар

AUD

1.0655

1 белорусский рубль

BYN

0.5430

1 болгарский леви

BGN

0.9409

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1156

1 чешская крона

CZK

0.0738

1 китайский юань

CNY

0.2340

1 датская крона

DKK

0.2466

1 грузинский лари

GEL

0.6162

1 гонконгский доллар

HKD

0.2185

1 индийская рупия

INR

0.0199

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.1992

10000 иранских риалов

IRR

0.0300

1 шведская крона

SEK

0.1695

1 швейцарский франк

CHF

1.9254

1 израильский шекель

ILS

0.4571

1 канадский доллар

CAD

1.1827

1 кувейтский динар

KWD

5.5137

100 казахских тенге

KZT

0.3376

1 катарский риал

QAR

0.4663

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4570

1 молдавский лей

MDL

0.0949

1 норвежская крона

NOK

0.1619

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6070

1 польский злотый

PLN

0.4394

1 румынский лей

RON

0.3696

100 российских рублей

RUB

2.0443

1 сербский динар

RSD

0.0157

1 сингапурский доллар

SGD

1.2665

1 саудовский риал

SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.2588

1 турецкая лира

TRY

0.0448

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0411

100 японских йен

JPY

1.1367

1 новозеландский доллар

NZD

0.9669
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