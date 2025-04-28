В настоящее время в Азербайджане около 9 тысяч предприятий имеют коллективные договоры - Мамед Мусаев

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане около 9 тысяч предприятий имеют коллективные договоры, посредством которых защищаются права тысяч работников, улучшаются условия труда.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора в Баку, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев.

По его словам, в 2024 году количество новых коллективных договоров увеличилось на 14 процентов по сравнению с предыдущим годом.

"Эти данные ясно демонстрируют, что охрана труда - это не только социальная задача, но и важнейший вопрос национальной безопасности и устойчивого развития.

Исторически значимым событием в области охраны труда стал первый коллективный договор, подписанный в 1905 году, который дал толчок к формальному и взаимно согласованному регулированию отношений между работником и работодателем. С тех пор и по сей день коллективные договоры стали не только юридическим документом, но и фундаментальной опорой социального диалога", - добавил он.

Отметим, что в Баку во дворце "Гюлистан" проходит конференция на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященная Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

В конференции принимают участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, представители других государственных и частных структур.

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