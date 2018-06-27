Alstom презентовал один из самых мощных электровозов в мире для Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Первый грузовой электровоз T8 AZ8A, построенный компанией Alstom для «Азербайджанских железных дорог» (АЖД), станет вкладом в развитие транспортного сообщения между Черным и Каспийским морями, сказал в среду управляющий директор кластера Западной и Центральной Азии в Alstom Бернард Пелль в рамках презентации электровоза.

Компания Alstom представила свой первый грузовой электровоз Prima T8 AZ8A для АЖД. Презентация локомотива состоялась на заводе ЭКЗ, находящегося на территории Специальной экономической зоны "Астана".

"Мы гордимся результатом тесного сотрудничества между компаниями Alstom и «Азербайджанские железные дороги», результатом которого стало изготовление самого первого грузового локомотива на казахстанском заводе Alstom для Азербайджана. С протяженностью дорог около 3000 км, система железных дорог Азербайджана является важным связующим звеном, и будет играть ключевую роль в транспортном сотрудничестве региона", - сказал Пелль.

Первый локомотив AZ8A стал частью контракта, который ЭКЗ подписал с «Азербайджанскими железными дорогами» в 2014 году на поставку 50 локомотивов, включая 10 пассажирских локомотивов Prima M4 AZ4A. AZ8A - это тяжеловесный грузовой локомотив из серии Prima T8, в основу которого взят локомотив KZ8A, в настоящее время эксплуатирующийся в Казахстане. AZ8A разработан для эксплуатации при температуре от -25 до 50 градусов Цельсия.

Локомотив разработан согласно специфическим техническим требованиям, представленных компанией АЖД, а также соответсвует стандартам ГОСТ и ТУ. Prima T8 имеет 8 осей и представляет собой один из самых мощных электровозов в мире. Модель состоит из двух секций, способна тянуть состав до 9000 тонн и развивать скорость до 120 км/ч, с мощностью установленного двигателя 8.8 мегаватт.

(Автор: Али Мустафаев)

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