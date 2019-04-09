На аукционе Госкомимущества в Баку на 6 объектов госсобственности поступило 12 заявок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана в рамках очередного аукциона по приватизации государственного имущества принял 12 заявок по шести объектам государственной собственности, сообщили во вторник Trend в госкомитете.

Согласно информации источника, приватизированная государственная собственность находится в Баку, Гяндже, Шабране и Лянкяране.

«Наиболее востребованная собственность, расположенная в поселке Мардакаян Хазарского района Баку, общей площадью в 405,3 квадратных метров была приватизирована за 89,5 тысячи манатов», - сказали в комитете.

Согласно информации источника, следующий аукцион Госкомимущества состоится 16 апреля.

«Всего на аукцион будет выведено 62 государственных объекта, при этом 19 из них - это акционерные общества, 18 малых государственных предприятий и объектов, 12 нежилых площадей и 13 транспортных средств.

Участвуя в аукционах, каждый может стать владельцем недвижимости. Все процедуры в этом направлении можно осуществлять в онлайн режиме, не теряя времени. Лица, желающие принять участие в приватизации, могут воспользоваться официальным сайтом комитета (emdk.gov.az) и портала приватизации (privatization.az)», - сказали в Госкомитете.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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