Moody's подтвердило рейтинг Азербайджана

12 апреля 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана на уровне Ba2 со стабильным прогнозом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Moody's связывает сохранение рейтинга страны усилением кредитной позиции правительства на фоне продолжающихся фискальных реформ, снижением рисков банковского сектора.

«Решение о сохранении стабильного прогноза отражает сбалансированные риски. Текущие реформы в фискальном и финансовом секторах могут укрепить устойчивость суверенного кредитного профиля к шокам, включая снижение цен на нефть, и способствовать повышению авторитета и эффективности политики в большей степени, чем Moody's ожидает в настоящее время», - говорится в сообщении.

Moody's также подтвердило рейтинг необеспеченных приоритетных бондов ЗАО «Южный газовый коридор», прогноз «стабильный».

Аналитики агентства отмечают значительный объем резервов страны, что показывает сильную фискальную позицию страны. Moody's ожидает, что реализация новых фискальных правил и стратегия правительства по управлению государственным долгом усилят чистую кредитную позицию страны.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Не играйте с огнем вблизи "пороховых бочек" - Фуад Ахундов
Нагорно-карабахский конфликт 15:35
Российское рейтинговое агентство прогнозирует рост экономики Азербайджана
Бизнес 15:11
Эксперты Баку и Москвы обсудили проблемы безопасности Южного Кавказа и Прикаспийского региона
Политика 14:54
Реализация азербайджанского мегапроекта близится к завершению
Энергетика 14:21
НБКО BirKart расширит сеть филиалов
Бизнес 13:51
Насими на Святой Земле (ФОТО)
Общество 13:23
Лента новостей
Не играйте с огнем вблизи "пороховых бочек" - Фуад Ахундов
Нагорно-карабахский конфликт 15:35
Gulf Drilling Azerbaijan приобретет новое оборудование
Энергетика 15:35
Компания Gulf Drilling Azerbaijan проявляет интерес к участию в проектах в трех странах
Энергетика 15:30
Лукашенко заявил о приближении эры роботов
Беларусь 15:29
В Баку изменены конечные остановки 15 автобусных маршрутов (ФОТО)
Общество 15:27
Египет планирует открыть скоростной трансфер из Каира в Шарм-эш-Шейх
В мире 15:23
Узбекистан наладил производство мотоциклов из комплектующих китайской компании Lifan
Бизнес 15:18
Российское рейтинговое агентство прогнозирует рост экономики Азербайджана
Бизнес 15:11
Длительная жизнь в космосе заставляет мышей "летать кругами"
В мире 15:11