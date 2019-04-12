Moody's подтвердило рейтинг Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана на уровне Ba2 со стабильным прогнозом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Moody's связывает сохранение рейтинга страны усилением кредитной позиции правительства на фоне продолжающихся фискальных реформ, снижением рисков банковского сектора.

«Решение о сохранении стабильного прогноза отражает сбалансированные риски. Текущие реформы в фискальном и финансовом секторах могут укрепить устойчивость суверенного кредитного профиля к шокам, включая снижение цен на нефть, и способствовать повышению авторитета и эффективности политики в большей степени, чем Moody's ожидает в настоящее время», - говорится в сообщении.

Moody's также подтвердило рейтинг необеспеченных приоритетных бондов ЗАО «Южный газовый коридор», прогноз «стабильный».

Аналитики агентства отмечают значительный объем резервов страны, что показывает сильную фискальную позицию страны. Moody's ожидает, что реализация новых фискальных правил и стратегия правительства по управлению государственным долгом усилят чистую кредитную позицию страны.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.