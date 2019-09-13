Безработица в Азербайджане значительно сократилась

13 сентября 2019 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уровень безработицы в Азербайджане сократился до 14 процентов с 40-45 процентов.

Об этом сказал председатель комитета по предпринимательству, экономической политике и промышленности Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Зияд Самедзаде на конференции "Борьба с теневой экономикой как важный фактор развития экономики", сообщает Trend в пятницу с мероприятия.

Он отметил, что сегодня Азербайджан реализует различные широкомаcштабные проекты, превратился из страны, берущей кредиты, в страну, которая предоставляет кредиты другим государствам.

"Это показатели взвешенной экономической политики" , - добавил он.

По словам Самедзаде, Азербайджан сегодня поддерживает внешнеторговые отношения с 150 ведущими странами мира.

Он также добавил, что показатель бедности в стране с 80 процентов сократился до 5-6 процентов.

(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli

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